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美國升息 大陸「穩中寬鬆」貨幣政策不變近期可望降準

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
面對美國近三年多來首度升息，中國大陸可望繼續維持「穩中寬鬆」的貨幣政策基調。中新社
面對美國近三年多來首度升息，中國大陸可望繼續維持「穩中寬鬆」的貨幣政策基調。中新社

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間17日凌晨2時宣布調高利率1碼，為2018年12月以來首次升息。分析師指出，大陸國務院金融穩定發展委員會周三提出，針對宏觀經濟運行，中國貨幣政策要「主動應對」，意味大陸仍將繼續維持「穩中寬鬆」貨幣政策的基調，大陸央行近期甚至可能下調存款準備率。

據上海《界面新聞》報導，大陸植信投資研究院指出，中國經濟金融形勢需要貨幣政策「以我為主」，需要注意的是，大陸穩健貨幣政策的偏鬆操作空間正受到壓縮。當前中美十年期國債收益利差已降至近三年來最低點，處於65個基點以下，一年期國債收益利差也降至85個基點左右。

植信投資研究院表示，美國這次升息將一定程度上加大中國大陸跨境資本流出壓力。這種情況下，中國下調政策利率的空間較為有限，未來降息的概率較小。

植信投資研究院認為，大陸「以我為主」的穩健貨幣政策主動應對宏觀經濟運行，可進一步加強前瞻性運作，提前展開布局。例如，通過擴大逆回購力度、超額續作MLF（中期借貸便利）等偏鬆操作保持流動性合理充裕，第一季度末或第二季度初再次小幅降準尚有操作空間。

招商證券指出，大陸國務院金融穩定發展委員會16日就先召開會議「穩定軍心」。預期中國人民銀行（大陸央行）會做好流動性保障工作，近期降準的可能性較高。但考慮到跨境資金流動形勢，降息可能會有所延緩，人行「穩中寬鬆」的政策基調不會因美國升息而改變。

根據人行官網消息，在國務院金融穩定發展委員會開會後，16日中午，人民銀行行長易綱隨即召開人行處級以上幹部會議，要求堅決落實金融委的工作要求，提出貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，並大力支持中小微企業，堅定支持實體經濟發展，保持經濟運行在合理區間。

與此同時，會議還要求要堅持穩中求進，防範化解房地產市場風險，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康平穩發展，提高國際競爭力。進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。

實體經濟 國務院 貨幣政策

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