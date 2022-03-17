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陸官方釋利多 境外中概股強勢反彈

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為美國紐約證券交易所大樓外觀。法新社
圖為美國紐約證券交易所大樓外觀。法新社

在大陸官方於16日向市場發出維穩的積極訊號後，海外中概股16日強力反彈。

大陸國務院金融穩定發展委員會（下稱「金穩委」）16日召開專題會議，會議由大陸副總理劉鶴主持，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議提及，「統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間」，保持資本市場平穩運行」，「關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案」。

受到該消息提振，上證綜指反彈收升3.5%，創逾20個月最大單日漲幅，香港恆生指數反彈超8%，恆生科技指數盤中漲超22%。同時推動在美國和歐洲上市的中概股反彈。

美股方面，京東跳升39.4%，阿里巴巴上漲36.8%，拼多多上漲56.1%，各自創下有史以來最大單日漲幅。此外，網易上漲25.7%，愛奇藝跳漲50%，騰訊音樂上漲29.3%，嗶哩嗶哩上漲47.6%，而騰訊大股東ProsusPRX.AS也大幅上漲。

外資投行對於金穩委的聲明表達正向看法。據「第一財經」報導，大摩認為，金穩委提及市場最為關切的問題，這是積極的現象，目前保持「標配」中國大陸市場，並認為如果陸方能明確退出動態清零、地緣政治局勢改善、房地產市場趨穩定等因素下，未來反彈將持續；高盛則表示基於良好的增長預目標、寬鬆的政策、極低的估值以及較低的投資者頭寸，目前「超配」中國大陸市場，

資本市場

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