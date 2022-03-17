美FCC以國安為由 撤銷中信集團旗下電信公司營業執照

據路透消息，美國聯邦通信委員會（FCC）於16日投票，撤銷中資電信企業太平洋網絡（Pacific Networks）及其全資子公司「ComNet」在美國電信服務的營業許可。這被視為美國以國安為由禁止中資電信商在美運營的最新動作。

FCC在聲明中表示，這項撤銷及終止令指示這些公司在該命令發布後60天內，需停止根據其授權提供的任何美國國內或國際服務。FCC認為，太平洋網絡和ComNet隸屬大陸國有企業，受大陸官方的利用、影響與控制，因此很有可能在未有足夠獨立司法監督的法律程序情況下被迫執行大陸官方的要求。

今年1月，代表太平洋網絡的美國律師Jeffrey Carlisle告訴FCC，太平洋網絡和ComNet由中信國際電訊擁有。而他同時在信中提到，這些運營商「在美國從事非常有限和小規模的基於設施的業務，不構成國家安全問題…這些公司的主要業務是提供零售電話卡」。

不過，FCC稱，這些運營商最終由大陸國有的中國中信集團控制，並於16日以4比0的投票結果，撤銷了在2001年批出的營業許可。

FCC委員Geoffrey Starks指出，委員會為解決中資電信運營商問題進行了三年的努力。「從整體上看，我們的行動加強了我們的國家安全。」