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華為推低價全屋智能方案 智能家居市場迎「下沉」拐點

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
華為新推出低價的全屋智能解決方案。（取自華為）
華為新推出低價的全屋智能解決方案。（取自華為）

全屋智慧化不再是高端家庭的專屬，未來有望普及，而華為在因手機業務因晶片制裁受阻後，正全面進攻相關領域。華為終端業務CEO余承東於16日春季新品發布會上宣布推出更低價的華為全屋智能解決方案。余承東並稱將在今年完成500家全屋智能授權體驗店。

陸媒「界面新聞」報導，余承東提到，過往智慧家居的痛點在於控制面板的操作，因此華為方案的核心在於一套控制所有家居的主機，而在主機的基礎上，華為又發布全新的交互硬體「全屋中控家族」。

據介紹，這套硬體包含智慧中控屏、智慧開關和智慧面板。其中，智慧面板將場景、燈光、窗簾、空調、地暖、新風控制合一，由搭載了鴻蒙系統的中控屏統一操控。

目前，華為已在北京、上海、廣州、深圳、武漢等43個城市開設了64家華為全屋智能授權體驗店。余承東稱，今年的目標是完成500家門店的覆蓋，相比去年幾乎提升十倍。

此前，華為曾表示全屋智能解決方案的銷量目標是5年500萬套，而想要擴張全屋智能的目標客戶群，第一步可能是降價。去年華為全屋智能解決方案的起步價是人民幣99,999元（100平方米，3室2廳），今年則降到了人民幣39,999元（80平方米，2室1廳）。華為的布局正從適合別墅、大平屋的主機到適合普通大眾戶型。

此前，在去年10月，華為在松山湖小鎮推出了全屋智能1+2+N解決方案，公布了5年落地500萬套設備的目標，正式宣布進軍空間智慧化領域。

事實上，全屋智能不僅代表智能家居解決方案及安防、娛樂等多樣化場景，數位化家庭同時也開啟社會生活方式與社會治理新的想像。

值得注意的是，大陸官方也將其提升至國家戰略層面。2021年，住房和城鄉建設部、中央網信辦、公安部等多部門聯合印發《關於加快發展數字家庭 提高居住品質的指導意見》，提出到2022年底，數位家庭相關政策制度和標準基本健全；2025年底，構建比較完備的數位家庭標準體系。

而在2022年1月，國務院印發《「十四五」數字經濟發展規劃》中也提到，要加快既有住宅和社區設施數位化改造，鼓勵新建社區同步規劃建設智慧系統。

余承東 人民幣 公安

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