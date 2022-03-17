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對台新措施 個體工商戶擴大登記

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

中國大陸16日發布新一波對台措施，羅列122項業別的台灣居民，可在27個省市區的全面深化服務貿易創新發展試點地區，直接申請登記為個體工商戶。大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，此次新的政策措施，具有開放行業大幅增加、開放地域進一步擴大兩個特點，充分體現「兩岸一家親」理念。

大陸國台辦16日舉行例行記者會，會前發布「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」，自即日起實施。

朱鳳蓮說明，此舉是進一步為台灣同胞特別是基層民眾、青年群體到大陸就業創業提供支持。

她說，先前分別於2007年、2011年、2015年推出過台灣居民在大陸申設個體工商戶的三份文件，開放台灣居民可在大陸26個省、自治區、直轄市申設零售業、餐飲業、紡織、服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24行業個體工商戶。截至2021年底，登記註冊台灣農民個體工商戶359戶，台灣居民個體工商戶9926戶。

朱鳳蓮說，此次新的政策措施有兩個特點：一是開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，涵蓋「國民經濟行業分類」。

二是開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區。從3月16日開始，相關省市區除執行3份政策文件外，可在本地全面深化服貿創新試點地區內對台灣居民申辦個體工商戶執行新的開放政策。

朱鳳蓮說，這體現「兩岸一家親」理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。

朱鳳蓮指出，此次從24項擴展至122項行業領域，不乏台灣具有發展優勢、台胞經營意願高的行業。比如蔬菜、水果、食用菌及園藝作物種植，焙烤食品、糖果巧克力及蜜餞製造，茶飲料及其他飲料製造，寵物服務，文化娛樂經紀人，其他室內娛樂活動中的以休閒、娛樂為主的動手製作活動。

朱鳳蓮 國台辦

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