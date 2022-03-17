快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城市不對稱復甦 房價小幅震盪

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸國家統計局數據顯示，2022年2月，大陸70個大中城市中，27個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，40個城市環比下跌，3個城市房價與上月持平。圖為西安市北二環附近在建的住宅樓。（中新社）
大陸國家統計局數據顯示，2022年2月，大陸70個大中城市中，27個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，40個城市環比下跌，3個城市房價與上月持平。圖為西安市北二環附近在建的住宅樓。（中新社）

中國大陸大中城市房價的回暖進程出現一定反覆，多地房價在漲跌區間內小幅震盪。大陸國家統計局16日發布的數據顯示，2022年2月份，70個大中城市中，27個城市新建商品住宅銷售價格環比上漲，40個城市環比下跌，3個城市房價與上月持平。2月份，新房價格環比上漲的城市數量較上月減少一個，下跌的城市數量增加一個。

中新社報導，從平均房價指數來看，70城房價指數由持平轉為微跌。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，根據該機構測算，2月份，中國大陸70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為-0.1%，同比漲幅為1.2%。整體房價環比數據在漲跌幅區間震盪，意味著房價指數快速回正略有阻力。

這種總體的小幅震盪態勢一定程度上來源於不同城市間房價復甦快慢的差異。貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，2月各地房價呈現不對稱復甦的格局，一線城市房價修復超過二三線城市。

大陸國家統計局數據顯示，2月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格均環比上漲，二線城市新房價格由上漲轉為持平，三線城市則繼續下跌且跌幅擴大。值得注意的是，三線城市新建商品住宅銷售價格同比由上月上漲0.5%轉為下降0.1%。嚴躍進指出，這是三線城市房價自2016年4月份以來首次出現同比下跌。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，2月份一線城市中，上海、北京、廣州包攬二手房漲幅的前三位，同時新房漲幅也位居前列。同時，以南京、寧波為首的長三角熱點二線城市以及以成都、重慶為首的成渝經濟圈也持續升溫，房地產市場分等級、分區域逐步恢復或將成為接下來的特徵和趨勢。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，事實上2月份，主要城市房價總體平穩，波動較小，這與政策改善密不可分。2022年以來，超50城市發布了各類穩樓市政策。不少政策逐漸向改善型置業傾斜，在首付比例、貸款利率等方面政策調整，推動房地產市場的有序回暖。

一線城市 房地產

延伸閱讀

降幅收窄 房地產下行態勢減緩

找房熱度再起 環比漲36.6%

這科難易度擺盪大 中一中建議考生：放膽填志願

大陸50城二手房價 2月止跌持平

相關新聞

2022胡潤富豪榜 陸首富鍾睒睒跌出全球前十名

胡潤研究院於17日發布《2022胡潤全球富豪榜》，特斯拉執行長馬斯克以身價人民幣1.29兆元連續第二年成為世界首富，比去...

彭博專欄：投資人覺得大陸不可投資 習近平會在意嗎？

大陸「可投資性」的問題第一次出現是在去年年底，當時北京對大型科技公司和地產開發商的嚴厲監管整頓令海外投資者損失高達數萬億美元。

保瑞與香港澳美合作 帕金森氏症藥進軍中國大陸和港澳市場

保瑞（6472）旗下子公司保瑞聯邦今（17）日宣布，與香港澳美製藥簽訂帕金森氏症藥-瑞多寧（Numient，外銷名為Ry...

美國升息 大陸「穩中寬鬆」貨幣政策不變近期可望降準

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間17日凌晨2時宣布調高利率1碼，為2018年12月以來首次升息。分析師指出，大陸國...

香港恆指持續反彈 早盤暫升逾千點

香港股市今天持續昨天的漲勢，恆生指數上午開盤一度飆升逾千點。有分析指出，近日港股暴跌暴漲，背後涉及美國和中國因素

為國際化鋪路 三一重工等三家中企發行GDR

受到中美監管壓力、俄烏局勢等內外環境影響，中概股前景引發議論。但中概股國際化腳步並未停歇，大陸工程機械巨頭「三一重工」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。