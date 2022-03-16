穩經濟 陸今年不擴大房地產稅試點城市

大陸國務院金融委16日召開會議，針對房地產企業，喊話及時研究和提出有力、有效的防範化解風險應對方案。大陸財政部相關負責人也表態，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，這代表大陸確定今年暫緩推進房地產稅。

大陸國務院副總理劉鶴16日主持召開國務院金融穩定發展委員專題會議，要求切實振作第一季大陸經濟，關於房地產企業，要及時研究和提出有力、有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

大陸財政部有關官員16日晚間透過新華社對外表態稱，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

報導稱，這位負責人指出，房地產稅改革試點依照大陸全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。似乎挽救開年經濟頹勢，穩住房地產市場。

另一方面，澎湃新聞報導，對於大陸國務院金融委會議提到房地產市場，東方證券首席經濟學家邵宇認為，未來，大陸監管可能會對房地產行業頒布明確的方案，包括對民營房地產企業降槓桿以後何去何從、如何發展租賃住房等等，都會提供一些明確的指引。