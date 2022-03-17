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雲南跨境電商 搭中老鐵路銷泰國

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
載滿電子產品、日用百貨的44912次列車昨從廣鐵集團廣州貨運中心江門北站駛出，開啟奔赴老撾萬象的旅程。（中新社）
載滿電子產品、日用百貨的44912次列車昨從廣鐵集團廣州貨運中心江門北站駛出，開啟奔赴老撾萬象的旅程。（中新社）

昆明海關15日披露，雲南一批4.22萬件、貨值65.11萬美元，以日用品為主的跨境電商商品14日通過中老鐵路（中國大陸至老撾）發運泰國，標誌著雲南「跨境電商+鐵路運輸」業務模式正式落地運行。

中新社報導，中老鐵路連接中國大陸昆明和老撾（台灣稱為寮國）首都萬象（台灣稱為永珍），自2021年12月3日開通運營以來，憑藉鐵路運輸「運載能力強、安全性高、運輸成本低」的特點，國際貨運快速發展。

2022年2月，雲南發布中老鐵路沿線三年行動計畫，指出要推動跨境電商、郵政快遞等企業布局面向南亞東南亞的跨境電商營銷、寄遞、集配網絡，探索發展「中老班列＋跨境電商」模式；探索在老撾、泰國等建立跨境電商直播基地，開展農特產品宣傳推介。

為此，昆明海關因地制宜支持中老鐵路「瀾湄快線」開通運行，推動出口貨物充分運用本地各類平台進行集結申報，不斷拓寬雲南企業和本地商品「走出去」渠道，促進外貿高質量發展。

昆明郵局海關相關官員表示，2022年以來，海關指定專人研究梳理跨境電商商品出口政策和商品清單，充分利用轄區監管資源，順利完成昆明綜合保稅區跨境電商直購出口商品在昆明本地監管和轉關手續，打造昆明地區新型業態與中老鐵路良性聯動發展的新局面。

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