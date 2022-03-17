江西RCEP貿易進出口 增長近5成
RCEP（區域全面經濟夥伴協定）紅利逐漸釋放，助推中國大陸中部省分江西與RCEP貿易夥伴進出口大幅增長。南昌海關16日對外發布消息稱，今年前2個月，江西與RCEP貿易夥伴進出口299.7億元（人民幣，下同），增長49.2%。
中新社報導，今年年初，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效實施。海關部門數據顯示，今年前2個月，南昌海關共簽發RCEP原產地證書320份，簽證金額3518萬美元，幫助企業享受國外關稅減免約1118.7萬元。
在RCEP政策紅利帶動下，前2個月，江西與RCEP貿易夥伴出口213.2億元，增長53.9%；進口86.5億元，增長38.6%。
同期，江西與「一帶一路」沿線國家進出口313.6億元，增長60.7%；對美國和歐盟分別進出口109.5億元和97.6億元，分別增長10.3%和17.7%。
民營企業穩居江西外貿主導地位。前2個月，江西有進出口實績的企業3678家，較去年同期增加62家。民營企業進出口679.5億元，增長35.3%，占同期全省外貿總值的72.9%。
據海關統計，今年前2個月，江西省外貿進出口931.9億元，增長30.9%。其中，出口700.4億元，增長34.4%；進口231.5億元，增長21.3%。
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