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榕台經貿探索新模式 成台資熱區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2021年福州市新批台資項目222項、合同台資6.68億美元，同比增長65.7%及35.8%；在海峽兩岸經貿交易會與廈門國際投洽會期間，簽約福建英輝文旅等7個台資項目，總投資22.84億元（人民幣，下同）。

中新社報導，福州市憑藉對榕台經貿合作新模式的探索，成為台商投資和兩岸人員往來最熱絡的區域之一。自去年10月正式投產以來，福州市引進的台資高新技術企業—福建優你康光學有限公司的隱形眼鏡月產可達1500萬片，產量位居大陸前三位。

2021年榕台跨境電商業務逐漸壯大，全年累計進出口交易額超30億元。自6個跨境電商「9610」監管場所開通以來，僅鑫洋倉就已取得對台出口票數同比增長450%的亮眼成績。同時，福州市開通的對台跨境電商海運直航專線，也持續吸引著兩岸跨境電商物品從福州綜試區中轉，目前已經運行96個航次，實現出口跨境電商貨櫃2679個。

位於福州晉安區的台灣社區人氣漸旺。去年7月，福州市面向台胞提供公共租賃房源1000餘套；今年新春前夕，首批72名台胞正式入住台灣社區公租房。

2021年共有23個榕台鄉建鄉創項目落地，面向台灣團隊新發布10個鄉建鄉創項目，越來越多的台灣青年正融入共同家園的建設中。

去年，福州市共有99人次台胞獲「福建省五一勞動獎章」等省級以上稱號，32名台胞入選第六批台灣人才專家庫成員。為拓展在榕台青發展空間，還面向發布1232個平均年薪15萬元的優質就業崗位。

2001年「兩馬協議」簽訂後，福州馬尾與馬祖鄉親由此開啟熱絡交往之路；2022年，福州市推動福州都市圈與馬祖打造「福馬共同家園」。

福建師範大學經濟學院黃茂興教授指出，福州與馬祖率先融合發展將成為兩岸融合發展的突出亮點，兩地在氣象服務、青年交流及生態環保等領域的合作也將持續升溫。

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