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陸證監會：爭取盡快達成中美審計監管合作協議

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證監會16日表示，繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。圖／取自環球網
大陸證監會16日表示，繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議。圖／取自環球網

在大陸國務院副總理劉鶴召開金融委專題會議後，大陸證監會16日表示，全力維護資本市場平穩運行，同時繼續加強與美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議；抓緊推動企業境外上市監管新規落地，支持各類符合條件的企業到境外上市。

據大陸證監會網站消息指出，證監會表示，要發揮市場內生穩定機制作用，大力推動上市公司提高素質，鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額；完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制，加大對公募基金等各類機構投資者的培育，鼓勵長期投資、價值投資。

證監會並表示，要推進全面實行股票發行註冊制改革，完善民營企業債券融資支持機制，促進創業投資發展。要繼續支持實體經濟合理融資，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業風險，促進平台經濟規範健康發展、提高國際競爭力，並加強大陸與香港資本市場的務實合作，共同維護香港市場健康穩定發展。

證監會強調，中國大陸上市公司業績表現穩中向好，資本市場平穩運行具有堅實基礎，市場短期波動沒有也不會改變長期健康發展趨勢。

劉鶴16日主持最高層級別的大陸國務院金融穩定發展委員專題會議，研究當前大陸經濟形勢和資本市場問題，要求相關部門「切實承擔起自身職責」，積極頒布對市場有利的政策，慎重頒布收縮性政策。

資本市場 實體經濟 上市公司

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