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傳特斯拉上海工廠今起停工2天 未說明原因

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
特斯拉的上海工廠將於16日和17日暫停生產兩天。（圖／取自新浪網）
特斯拉的上海工廠將於16日和17日暫停生產兩天。（圖／取自新浪網）

根據一份內部傳達和向供應商發出的通知，特斯拉上海工廠將於16日和17日暫停生產兩天。特斯拉的供應商和員工16日接到了通知，生產將在16日和17日暫停，但通知沒有說明停工的原因。

大陸自媒體「市場資訊」報導，特斯拉上海工廠為中國大陸市場生產汽車，也向德國和日本等市場出口。據乘聯會公布的數據顯示，該公司2月分交付了5萬6515輛汽車，其中出口3萬3315輛。

兩名清楚該通知的人士指出，根據他們的了解，該通知包含特斯拉的整車組裝生產線。

該通知沒有具體說明這些措施是否會導致產量損失，也沒有說明特斯拉重啟營運時能否彌補任何損失的產量。

目前特斯拉中國大陸官網顯示，後驅標準續航車型Model 3，預計交車時間在4、5個月左右，如果此次短暫停產，對車主來說，等車時間可能還會再變長。

特斯拉 上海

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