陸強調：中美監管保持良好溝通、繼續支持企業境外上市

隨美國監管加劇、兩國關係不佳，中概股正面臨退市危機，在此背景下，中國大陸16日召開金融穩定發展專題會議，由國務院副總理劉鶴主持，會議指出，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。「中國政府繼續支持各類企業到境外上市。」

據新華社報導，中國大陸國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議由中共中央政治局委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，有關部門負責同志參加會議。

會議指出，在當前的複雜形勢下，最關鍵的是堅持發展是黨執政興國的第一要務，堅持以經濟建設為中心，堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則，堅持「兩個毫不動搖」，切實保護產權，全力落實中央經濟工作會議精神和全國「兩會」部署，統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行。

報導稱，會議還研究了宏觀經濟、房地產業、中概股等相關問題。會議指出，宏觀經濟要落實中共中央決策部署，切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，房地產業要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

關於中概股，會議指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。「中國政府繼續支持各類企業到境外上市。」

關於平台經濟治理，會議指出，要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，「紅燈、綠燈都要設置好」，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力；對於香港金融市場，會議稱，中國大陸與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

會議還提到，有關部門要積極推出對市場有利的政策，金融機構要堅定支持實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例。

去年中國大陸收緊對網路平台企業、數據出海的監管，以致下半年中概股赴海外掛牌數大減，滴滴出行更被迫自美退市，另一方面，美國證管會（SEC）去年底也祭出監管新規，要求外國在美上市公司提供審計底稿。

路透日前還報導稱，SEC已公布預定摘牌名單，在中國大陸營運肯德基等品牌的百勝中國、生科股百濟神州、再鼎醫藥、和黃醫藥，以及盛美半導體等五家中企入列，導致近日中概股在美慘跌。