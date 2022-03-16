大陸經濟成長亮眼 疫情、戰爭堪憂

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】大陸2022年經濟開局亮眼，但新冠疫情與俄烏戰爭卻成為不穩定的因素！根據中國15日官方數據顯示，該國1、2月的零售額增漲6.7%，工業產值成長7.5%。然而，新一波的新冠變種疫情，導致民眾減少消費、工廠停工；俄烏戰爭連帶國際物價上漲，都為中國經濟帶來衝擊。

經濟強力復甦

《CNN》報導，中國國家統計局15日召開新聞發布會表示，「在政策與企業的共同努力下，1、2月中國經濟表現良好，經濟有望能強力復甦。」

數據顯示，1、2月市場零售額增長了6.7%，遠高於國外經濟學家評估的 3% 增幅；工業產值生產增長 7.5%，也超過預期的 3.9%。統計局補充說，地方政府也啟動不少電動汽車、半導體等領域的大型項目，所以1、 2月製造業投資也更成長約 21%，

《紐約時報》報導，中國國務院經理李克強本月曾表示，政府將加強對財政與貨幣的支持，包括增加基礎建設投資與降息等措施。經濟學家拉里指出，中國政府今年增加了許多財政赤字，這意味著對地方建設的投資大幅增加。

疫情、戰爭挑戰大

然而，專家警告說，中國經濟若要持續增漲，會面臨新冠疫情與俄烏戰爭兩大挑戰。美國經濟學家普里查德表示，隨著中國爆發近期來最嚴重的新冠疫情，政府開始放棄針對性的防疫措施，轉採用大規模的封鎖政策。這可能對該國經濟造成嚴重的傷害。

統計局也坦言說，「近期疫情在國內四處蔓延，將進一步限制民眾的消費力；部分地區也會因封鎖措施而影響工業產值的增長。」里拉表示，新冠肺炎是中國最大的不穩定因素，並預測「中國本季度經濟增長僅4%，將低於政府先前設定5.5%的目標。」

此外，俄烏戰爭連動國際原物料、能源價格飆漲，可能也會促成中國境內出現通膨現象，其中該國的食品、飲料企業已提高了商品價格。統計局表示，雖然戰爭局勢對中國的直接影響「有限」，但國際物價上漲確實已造成「輸入性通貨膨脹」的壓力。

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