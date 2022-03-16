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深圳、東莞台商因疫停工 國台辦：相信能充分理解

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸近日本土疫情嚴峻，部分台商工廠因此受到被要求停工、進出貨延誤等不同程度的影響。新華社
中國大陸近日本土疫情嚴峻，部分台商工廠因此受到被要求停工、進出貨延誤等不同程度的影響。新華社

近日中國大陸廣東深圳、東莞疫情升溫，採取「封閉式管理」措施，更要求企業停工或有條件生產，面對台媒關切如何保障台商權益，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日回應，相信廣大台商台企是能夠充分理解的，並指有關地方會統籌疫情防控工作和當地經濟社會發展，為台胞台企做好服務工作。

在國台辦16日例行記者會上，有台媒提問，近期深圳疫情影響當地台商企業，外傳富士康已停工幾天，中國大陸對於停工的台商台企，有沒有補貼的政策？

朱鳳蓮坦言，近期多地多點發生本土新冠疫情，疫情防控難度加大，防控形勢嚴峻複雜。

她說，根據疫情防控需要，深圳市全面升級防控舉措，決定在3月14日至20日進行三輪全員核酸檢測，進一步實行「以空間搶時間」的防控策略，盡快切斷新一輪疫情社會面傳播鏈條，保障市民群眾生命安全和身體健康。

對於台商因此受到影響，朱鳳蓮稱，「我想說的是，疫情防控涉及到每個人的身體健康和生命安全，必須高度重視，每一個人、每一個企業，包括台商台企都有義務、有責任配合當地政府疫情防控工作採取相關防疫措施，相信廣大台商台企是能夠充分理解的」。

疫情 台商

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