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中國大陸將制定「祖國統一法」？國台辦：會認真研究
中國大陸實施「反分裂國家法」已滿17周年，對於兩會期間，有中國大陸全國政協委員提出，將就制定「祖國統一法」提案，中國大陸國台辦言人朱鳳蓮16日正面回應說，對於人大代表、政協委員有利於促進祖國統一的意見和建議，我們都認真聽取和研究。
朱鳳蓮還說，統一是歷史定論、大勢所趨、大義所在、民心所向。「在兩岸同胞的共同努力下，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。」
朱鳳蓮表示，2005年3月，第十屆全國人民代表大會第三次會議審議通過了「反分裂國家法」，實施17年以來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。
對於「祖國統一法」的討論，朱鳳蓮說，我們將根據形勢發展變化，加強運用法治方式和法治力量打擊「台獨」分裂勢力，推進祖國統一進程。
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