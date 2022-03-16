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中國大陸房市持續低迷 二、三線城市2月房價持平或下跌
中國大陸國家統計局16日公布，2月70個大中型城市的新成屋、中古屋房價數據。其中，兩類房屋價格較上月成長的城市分別有27個和10個，下降的城市則有40個和57個，顯示中國大陸房市仍相對低迷。
中國大陸國家統計局指出，從城市分類來看，一線城市新成屋和中古屋銷售價格較上月成長或持平，二、三線城市則持平或下降。
數據顯示，2月份，中國大陸一線城市新成屋價格較上月上漲0.5%，漲幅較上月下跌0.1個百分點，另中古屋價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點；二、三線城市方面，新成屋價格分別較上月持平和下降0.3%，中古屋價格較上月下降0.3%和0.4%。
以年增率來看，2月份，中國大陸一線城市新成屋、中古屋價格分別上漲4.4%和3.5%，二線城市分別上漲2.1%和0.3%，三線城市則是下降0.1%和下降1.3%。
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