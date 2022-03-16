德陽企業上榜 大陸智能製造「國優」名單

大陸工信部近日公布2021年度智能（台灣稱智慧）製造示範工廠揭榜單位和優秀場景名單，來自四川省德陽市的凌峰航空液壓機械有限公司「產線柔性配置」、以及銳騰電子有限公司「人機協同作業」兩個場景入選。

2021年度智能製造試點示範行動，由大陸工信部等多部門聯合開展，旨在深化智能製造推廣應用。

以此次入選的四川凌峰航空液壓機械有限公司「產線柔性配置」場景為例，通過優化工藝流程和產線布局、優化人員配置，實現數控機床與工業機器人，智能傳感與控制裝備、智能檢測與數控裝備、智能物流與倉儲裝備等技術裝備的高度集成融合，形成SMT生產集控數位化平台。

通過該平台，機載精密液壓功能件從排產到零件產出全過程，實現智能柔性製造，生產周期縮短50%，同時提高了生產品質。

德陽是大陸重大裝備製造業基地。近年來，德陽圍繞產業鏈部署創新鏈，引導和支援企業加大科技創新投入，增強技術創新能力，制定重大裝備產業技術攻關路線圖，大力推進「機器換人、設備換芯」，鼓勵企業建設數位化生產線、數位化車間、智能工廠。

截至目前，已建和在建的智能工廠、數位化車間有62個。