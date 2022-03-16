去年 製造業貸款增2.8兆人民幣

中國銀保監會15日披露，去年以來銀行保險機構服務製造業和新興產業取得積極進展，2021年製造業貸款新增2.8兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，銀保監會指出，該部門著力疏通貨幣政策傳導渠道，推動銀行機構多渠道補充資本，加大實體經濟信貸投放力度。2021年全年人民幣貸款新增近20兆元。優化保險機構權益類資產配置安排，運用多種方式為直接融資提供配套支持。保險資金運用餘額新增2.5兆元，銀行保險機構新增債券投資7.7兆元。

與此同時，還推動擴大製造業貸款特別是中長期貸款投放，發展供應鏈金融，為提升產業基礎能力和產業鏈水平提供優質金融服務。引導完善科技領域金融服務體系，實施差異化授信管理，開發推廣科技保險。2021年，信息技術服務業貸款和科學研究服務業貸款同比增速大幅均高於各項貸款增速。

此外，大力發展綠色金融，滿足能源電力供給合理資金需求，2021年21家主要銀行綠色信貸餘額超過15兆元，較年初增加3.5兆元。

銀保監會表示，下一步將把服務實體經濟放在更加突出的位置上，推動銀行保險機構加大對薄弱環節和重點領域金融支持，提升金融服務實體經濟質效，全力支持穩定宏觀經濟大盤。

銀保監會提及，將合理增加融資供給，做好「十四五」規劃重點領域和重大項目融資保障。支持適度超前開展基礎設施投資。促進中小微企業融資增量、擴面、降價。創新支持重大科技任務，更好服務關鍵核心技術攻關企業和「專精特新」企業。優化重點領域共保體機制，推進新材料、首台（套）保險試點。針對有序推進碳達峰碳中和，創新綠色金融產品服務。