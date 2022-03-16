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柳州特色小吃螺螄粉 拚出口破億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣西柳州市地王大廈的一家經營螺螄粉的企業內，一位直播主播正在進行下單倒計時。（中新社）
廣西柳州市地王大廈的一家經營螺螄粉的企業內，一位直播主播正在進行下單倒計時。（中新社）

中國國際貿易促進委員會廣西分會15日表示，廣西官方推出措施，指導柳州螺螄粉出口企業針對不同海外市場調整產品生產、辦理相關產品註册手續，力爭柳州螺螄粉年出口總額達1億元（人民幣，下同）以上。

中新社報導，螺螄粉是柳州獨有的特色小吃。數據顯示，2021年預包裝柳州螺螄粉出口額約5256萬元，增幅近八成，主要銷往歐盟、東協國家等地。

廣西政府今年3月印發「擴大柳州螺螄粉出口工作方案」，到2023年，力爭柳州螺螄粉主要生產企業均開展自營出口業務。2025年，力爭柳州螺螄粉出口總額達到1億元以上。

方案稱，廣西將加快「柳州螺螄粉」地理標誌證明商標註册，支持商標持有者在更多國家和地區註册；支持柳州螺螄粉生產企業開展多個質量管理體系認證、香港優質「正」印等高端產品認證，提升企業出口能力。

廣西還將利用自由貿易試驗區等平台功能，引導企業用足用好優惠原產地和出口退稅政策，提高柳州螺螄粉國際市場競爭力。

原材料供應緊張是抑制柳州螺螄粉出口貿易擴大的一個原因。為此，廣西建立大米、豆角、螺螄、竹笋、木耳等原材料種養殖示範基地，提升柳州螺螄粉出口產品質量。

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