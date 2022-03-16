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碳排放報告作假 4企業被查處

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

旨在嚴厲打擊發電行業控排企業碳排放數據弄虛作假行為，大陸生態環境部14日公開通報4起碳排放報告數據弄虛作假典型案例，並表示要堅決查處數據虛報、瞞報等違法違規行為，保障碳市場平穩健康運行。

中新社報導，為嚴厲打擊發電行業控排企業碳排放數據弄虛作假行為，加強碳排放報告質量監督管理，保障大陸全國碳市場平穩健康運行，2021年10月至12月，大陸生態環境部安排31個工作組開展碳排放報告質量專項監督幫扶。以重點技術服務機構及其相關聯的發電行業控排企業為切入點，深入開展現場監督檢查。

通報指出，經查，中碳能投科技（北京）有限公司篡改偽造煤質檢測報告數據及關鍵信息，指導企業製作虛假煤樣，碳排放報告質量失控，數據造假問題突出；青島希諾新能源有限公司受地方生態環境部門委託，核查控排企業碳排放報告工作程序不合規，核查結論明顯失實；遼寧省東煤測試分析研究院有限責任公司涉嫌編造虛假檢測報告；北京中創碳投科技有限公司核查履職不到位，核查工作走過場。

大陸生態環境部表示，碳排放權交易是實現碳達峰、碳中和的重要政策工具，準確可靠的數據是碳排放權交易市場有效規範運行的生命線。下一步，大陸生態環境部將繼續督促指導地方生態環境部門，對存在上述問題的技術服務機構及有關企業進一步調查，堅決查處數據虛報、瞞報、弄虛作假等違法違規行為。

碳排放 陸生

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