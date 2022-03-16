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降幅收窄 房地產下行態勢減緩

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局發言人付淩暉15日表示，在持續穩地價、穩房價、穩預期下，中國大陸房地產下行態勢有所減緩。圖為民眾在福州一售樓部瞭解商品房信息。（中新社）
大陸國家統計局發言人付淩暉15日表示，在持續穩地價、穩房價、穩預期下，中國大陸房地產下行態勢有所減緩。圖為民眾在福州一售樓部瞭解商品房信息。（中新社）

大陸國家統計局發言人付淩暉15日在國新辦記者會上透露，在持續穩地價、穩房價、穩預期下，中國大陸房地產下行態勢有所減緩。

中新社報導，付淩暉指出，去年以來，受多重因素影響，中國大陸房地產市場出現了一定的下行態勢。但是從今年的情況來看，在各方面的共同努力下，房地產市場運行狀況出現了積極變化。從房價指數來看，1月分70個大中城市住宅銷售價格指數雖然環比下降，但降幅在收窄。1月-2月分，房地產行業生產指數同比下降3.1%，降幅比上年12月分收窄1.2個百分點。

從當日公布的房地產相關指標來看，房地產銷售累計同比增速出現下滑，但投資仍保持增長。

數據顯示，1月-2月分，中國大陸商品房銷售面積15703萬平方公尺，同比下降9.6%；商品房銷售額15459億元（人民幣，下同），下降19.3%。

貝殼研究院高級分析師潘浩認為，儘管銷售數據同比下滑，但這一數據與2017年至2019年同期銷售面積數據保持在同一水平，且略有增長。在政策放寬、信貸額度重置的支持下，樓市銷售數據表現超預期。

從投資來看，1月-2月分，中國大陸房地產開發投資14499億元，同比增長3.7%。潘浩表示，在行業面臨壓力較大的情況下，房地產開發投資依然保持了增長，這與年初部分城市的「土拍開門紅」以及「保交付」在政府和企業的高度重視直接相關，也對年度房地產市場穩定釋放積極信號。

不過，潘浩表示，同時需要看到行業面臨的流動性壓力依然較大。從大陸央行公布的2月金融相關數據看，購房消費端的需求疲弱態勢沒有得到本質改善。後續還需要企業和政府以及金融機構共同努力，維護房地產市場的穩定。

付淩暉指出，後續要進一步推動堅持房住不炒，堅持推動穩地價、穩房價、穩預期，加快推進房地產發展「租購並舉」，滿足商品房市場正常需求，相信房地產市場平穩發展還是有基礎、有條件的。

房地產 大陸央行

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