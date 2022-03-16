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昆山創新金融 加速兩岸合作
江蘇省昆山市台辦15日披露，江蘇省近日印發「昆山市建設金融支持深化兩岸產業合作改革創新試驗區實施方案」，推動昆山加快建設與區域開放型經濟相適應、兩岸合作特色鮮明、功能較為齊備的現代金融體系，力爭到2025年末境內外上市公司數量超過80家，其中台資企業上市數量達到大陸台企上市總量的六分之一。
新華社報導，「方案鼓勵符合條件的台資投資參股金融業，在試驗區設立合資證券公司、合資理財子公司等機構；支持境內銀行與台灣地區分支機構及台灣地區銀行開展兩岸銀行間業務創新合作，探索開展兩岸銀行間對異地抵質押物互認合作；支持符合條件的台資保險機構依法合規在試驗區內設立營業機構。」
方案提出，推動綠色金融改革發展，引導試驗區內銀行業金融機構建立綠色金融評價機制，加大綠色信貸對實體經濟支持力度，加強綠色信貸實施情況監測評價；建立「綠色保險+綠色信貸」聯動機制，探索為綠色融資項目提供相關風險分擔機制；支持設立綠色產業基金，引導社會資本投向綠色產業。
昆山近年以兩岸金融創新合作為主線，突出對台合作優勢，完成江蘇省首筆兩岸銀行間跨境人民幣融資業務等，並落地江蘇省台企首單「揭榜掛帥攻關險」，為金融支持深化兩岸產業合作改革創新、助推產業發展和轉型升級累積可複製推廣的經驗。
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