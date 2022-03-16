寧波外貿成長 最大夥伴歐盟

寧波海關14日披露，1月至2月寧波市外貿進出口總額達2053.3億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長19.6%；其中，出口總額1351.2億元，同比增長21.3%，進口總額702.1億元，同比增長16.5%。

中新社報導，民營企業是寧波市進出口主力，1月至2月進出口總額1448.4億元，同比增長20.8%，占同期該市進出口總額的70.5%。

歐盟、美國和東協國家為寧波前三大貿易夥伴。數據顯示，1月至2月，寧波市對歐盟、美國和東協國家進出口總額分別為390.7億元、360.2億元和210.7億元，分別同比增長25.8%、22.5%和20.1%，三者合計占同期寧波市外貿總額的46.8%。

機電產品為寧波主要出口商品，1月至2月出口總額780.1億元，同比增長21%，占該市出口總額的57.7%。高新技術產品出口總額102.9億元，同比增長28.2%；紡織服裝出口總額168.3億元，同比增長10.3%。

此外，1月至2月寧波「油氣產品」進口大幅增長，進口成品油24億元，同比增長192.2%；進口天然氣18.9億元，同比增長174%。