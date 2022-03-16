直播帶崗興起 媒合就業新型態

近來，「直播帶崗」異軍突起。大陸多地就業管理部門相繼安排規模不一、各具特色的「直播帶崗」活動，針對不同行業、不同人群開展在線專場徵才。部分直播、短視頻平台也開闢「找工作」板塊，主播賣力推廣的不是五花八門的商品，而是就業機會。

「今天直播有什麼崗位？」「有宿舍嗎？」「學歷要求高不高？」帶著網友提問，近日主播「余姐」到位於成都市龍泉驛區的神龍汽車有限公司成都工廠，推介該公司100多個工作機會。

中新社報導，「余姐」是成都市龍泉驛區就業服務管理局就業科副科長、龍泉驛區人力資源市場主任余芳。她表示，「余姐探崗」是今年新推出的徵人形式，旨在為用人單位和求職者提供專業、實用的實景求職直播探崗活動平台。通過主播與企業相關負責人的互動，求職者可以瞭解這家企業的工資薪酬、福利待遇、晉升路徑等，為他們求職提供參考。

不久前，成都市武侯區啟動「小武求賢」2022年徵才行動，安排物業、物流行業專場「直播帶崗」活動。不同於主播主動走進工廠，武侯區則是把企業代表請進直播間，以訪談形式為求職者推介工作崗位。

成都市武侯區人力資源市場負責人付玲認為，相比傳統網路徵才，「直播帶崗」的即時性和互動性是最大優勢，「以『直播帶崗』形式推出的崗位通常是急需的，求職者投出的簡歷能得到快速反饋，避免因崗位過期或人才儲備等原因而『石沉大海』。通過直播，求職者有任何問題可以馬上留言詢問，企業代表根據問題當場反饋，很有效率。」

四川蜀府物業服務有限責任公司人力資源部人事主管劉宇表示，「直播帶崗」可彌補疫情對線下招聘會的影響及傳統網絡招聘的資源局限性。劉宇認為，「直播帶崗」尚存有一些邊界，所推介的更多是普通崗位，現階段管理職位或技術性職位的徵才還離不開傳統渠道。

成都市人才服務中心相關負責人分析稱，未來「直播帶崗」等新模式將與傳統徵才招聘模式長期並存、互為補充，共同服務於當下的就業市場。