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滬指挫近5% 失守3100關

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
上證指數收挫近5%。(路透社資料照片)
上證指數收挫近5%。(路透社資料照片)

疫情嚴峻和俄烏局勢、美股重挫夾擊下，大陸A股下挫，上證指數收挫近5%，接連失守3200及3100點關口，連跌兩日。股票市場交投活躍，兩市成交合計增逾一成半，至約1.12兆元(人民幣，下同)。上證指數低開低走，尾段跌勢轉急，以全日低位收市，收報3063點，挫159點或4.95%，成交5081.58億元。

深成指下滑，亦以全日低位收市，收報11537點，挫526點或4.36%，成交6160.6億元。

滬深300指數報3983點，挫190點或4.57%；創業板指數報2504點，跌65點或2.55%。

據香港信報財經網，分析人士稱，目前市場仍普遍存在對經濟恢復不及預期的擔憂，大陸國內疫情也在發酵，A股市場的風險偏好出現下行、流動性不佳，虧錢效應顯著，尚未看到A股市場全面止跌反彈的明顯跡像，短期內大概繼續震盪。

分析又指出，最新經濟數據超預期，提振部分市場信心。但這與此前的2月社融數據存在較嚴重的背離，顯示社會對經濟恢復的信心仍不足。而且今天（15日）大陸央行MLF並未降息出乎預料，影響市場情緒。

大陸A股各板塊全線受壓，煤炭股插近8%；石油股插逾7%；水泥、電力、鋼鐵股挫逾6%；房地產、有色金屬、金融股挫逾5%；化工股跌逾4%。

大陸國家統計局15日公布，大陸今年首兩月社會消費品零售總額按年增長6.7%，大陸全國規模以上工業增加值7.5%，固定資產投資升12.2%，全部表現皆優於市場預期。大陸國家統計局稱，當前國際形勢比較複雜，外部不確定性在加大，要實現全年5.5%左右的目標仍然要付出艱苦的努力。

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