路透：英特爾周二宣佈歐洲投資計劃細節 新工廠選址或已敲定

圖源：路透



英特爾計劃於美國當地時間周二（15日）公佈其在歐洲半導體研發和製造方面的投資計劃細節，暗示該公司已敲定新工廠的選址。

據路透社14日報道，英特爾於去年9月公佈了未來10年在歐洲投資950億美元的計劃，其首蓆執行官帕特·基辛格1月對路透表示，公司將在未來幾個月宣佈選定的製造地點。

今年2月，歐盟委員會提議立法，通過補貼當地發展，幫助建立先進半導體工廠，這讓英特爾等公司受益。

英特爾目前在歐洲的愛爾蘭有一家半導體生產工廠。新工廠將生產更先進的芯片。據兩名知情人士透露，主要工廠將設在德國，另據路透社早前報道，馬格德堡（Magdeburg）可能是這家德國工廠的選址。

另外，英特爾也可能在意大利和法國開設聯合工廠。意大利還計劃在2030年之前撥出40億歐元來吸引芯片製造商，以促進當地芯片製造業的發展。

英特爾發言人拒絕在正式公開前曏路透社透露有關歐洲投資計劃的更多細節。