「妖鎳」 青山暫時避免被追繳保證金

中國大陸的倫敦鎳市場大空頭青山控股和銀行達成了一項凍結協議（standstill agreement），免於被催繳更多保證金。這被視為早前史無前例逼空行情的鎳市場朝著恢復穩定邁出了關鍵一步。

據彭博社報導，青山控股在一份聲明中介紹，凍結期內，青山控股與銀行將繼續就備用擔保流動性融資安排展開討論。該融資安排主要是為了給青山的鎳保證金和結算要求提供資金。由於鎳價兩天內暴漲250%，倫敦鎳市場從上周二上午開始暫停交易，青山控股宣布的凍結協議可能會為重啟鎳交易創造條件。

在上周發生保證金支付困難後，青山控股實際控股人項光達一直在和摩根大通牽頭的一些銀行討論一項貸款安排，以支持他的空頭頭寸。根據周一的聲明，這些銀行同意在凍結期內不平倉青山頭寸，也不要求對現有頭寸追繳保證金。

協議中還包括，在異常市況緩和後，青山將以公平有序的方式減持現有頭寸。

知情人士上周透露，摩根大通是項光達鎳交易的最大對手方，該公司超過15萬噸的鎳空頭頭寸之中，大約5萬噸是跟摩根大通交易的場外頭寸。

其他銀行和經紀商包括法國巴黎銀行、渣打銀行、建銀國際、工銀標準銀行、大華銀行、星展集團、中銀國際和蘇克敦金融。