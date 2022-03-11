陸三大電信商曬成績單 獲利一哥中移動日賺13億元
大陸通訊市場三大運營商中國移動、中國電信以及中國聯通最新成績單將出爐，11日發布預盈公告，獲利一哥中國移動預計2021年淨利潤為人民幣1143.07億元至1164.64億元，換算去年日賺人民幣3.2億元，約新台幣13.76億元。
中國移動公告，預計2021年度營業收入約為人民幣8448.77億元至8525.58億元，淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元。移動客戶達到9.57億戶，淨增1497萬戶，其中5G套餐客戶達到3.87億戶，淨增2.22億戶。
中國電信公告，截至2021年底，公司移動用戶達到3.72億戶，5G套餐用戶滲透率突破50%，有線寬帶用戶達到近1.70億戶。預計公司2021年度營業收入增長10%-12%，歸母淨利潤同比增長23%-25%
中國聯通則預計實現營業收入人民幣327,8億元，增長7.9%；淨利潤6,3億元，增長14.2%。
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