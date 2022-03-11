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京東吞下德邦 物流業繼續上演「大魚吃小魚」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸老牌快運公司德邦股份11日發布公告表示，京東物流將透過收購控股公司的方式，控制德邦股份66.49%的股份。36氪
大陸老牌快運公司德邦股份11日發布公告表示，京東物流將透過收購控股公司的方式，控制德邦股份66.49%的股份。36氪

大陸老牌快運公司德邦股份11日發布公告表示，京東物流將透過收購控股公司的方式，控制德邦股份66.49%的股份，歷時一個多月的傳言終於「落地」。

財經網報導，公告指出，為提高京東集團對下屬物流業務板塊的整合效率，本次要約收購以終止德邦股份的上市地位為目的。也就是說，收購完成後，德邦將退市。

京東則在通告中表示，雙方將繼續保持品牌和團隊獨立營運，戰略和業務方向整體保持不變，將在快遞快運、跨境、倉儲與供應鏈等領域展開深度合作。

德邦近年來快運主業持續萎縮、快遞新業務開拓艱難。據物流業人士透露，2017年，京東集團董事長劉強東和德邦董事長崔維星就曾洽談過收購事宜，但在價格問題上未談妥。

這不是京東物流第一次收購同行公司的股份。2020年，京東物流曾以人民幣30億元的對價收購跨越速運集團。2022年2月底，京東集團完成了對即時配送平台達達的控股。

值得注意的是，無論是京東物流對德邦、跨越和達達股份的收購，順豐先前對DHL中國供應鏈業務、嘉里物流等公司的收購，還是阿里菜鳥入股幾家「通達系」快遞公司，都代表大陸物流業中綜合業務越來越強的「大魚」收購業務單一、市場單一的「小魚」，已經成為一股趨勢。它們的國際同行FedEx、UPS、DHL也都是透過不斷並購發展起來。

業內人士預測，主營單一快運業務的安能、百世快運，以及通達系中掉隊的申通，或許未來也難擺脫被收購的命運。

京東集團 人民幣

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