2月金融數據全面滑坡 寬鬆預料加碼下周MLF降息機率增

繼1月開門紅創下天量之後，大陸2月金融數據全線走低，其中社融增量1.19兆元，不及預期。分析人士認為，俄烏局勢仍添憂不斷，境內疫情形勢此起彼伏擴散勢頭明顯，而今年兩會和總理記者會提升了穩增長訴求，經濟放緩壓力不減形勢下，預計寬鬆政策加碼發力護航仍難缺席，15日中期借貸便利（MLF）中期利率調降機率因此大增。

大陸央行11日公布，2月新增人民幣貸款增加1.23兆，低於預期，與去年同期相比少增1,258億元；當月末廣義貨幣供應量（M2）年增9.2%，也低於預期。

南京證券固收分析師楊浩指出，無論總量和結構都大幅低於預期，需求嚴重不足；居民長貸和企業長貸與去年同期相比都少了人民幣4,000億以上，加起來近兆元，主要靠企業短期融資撐著。

他並表示，房地產預期還未完全扭轉，實體經濟也不景氣。政府想逐漸擺脫負債依賴，傳統需求端刺激比較保守點，「不知別的地方能不能找補，不然還得去刺激，兩難。市場就在反應降準降息的預期，關鍵看經濟會不會繼續下滑。」

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，2月社融增量低於新增人民幣信貸，代表大多數新的銀行貸款發放給了非銀行金融機構，而非實體經濟，一個原因可能是信貸需求在1月已提前釋放。

他指出，近來對存款準備金率下調和降息的預期再起，但貨幣寬鬆無法解決上述問題，當局需要在結構性政策上做出更多努力，令貸款直達實體經濟。

央行數據並顯示，2月社會融資規模增量為人民幣1.19兆元，比上年同期少5,315億元，遠低於此前22,150億元的路透調查中值。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，金融數據表現不佳，從新增信貸結構看，居民、企業需求疲弱，中長期貸款均按年少增。社融年減超預期，除新增信貸放緩外，也受表外融資收縮拖累，反映實體經濟融資需求疲弱。

他表示，數據不及預期，市場對人行進一步降準、降息預期有所升溫。結合目前境內需求復甦偏弱，經濟面臨的壓力仍較大，人行適度動用利率與存款準備金利率可能性上升。但穩健貨幣政策邊際寬鬆，更倚重結構性政策工具，精準支持。