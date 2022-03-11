快訊

國門黑漆漆...桃機二航晚間突傳停電 行李輸送帶停擺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2月金融數據全面滑坡 寬鬆預料加碼下周MLF降息機率增

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸2月金融數據全面滑坡，外界認為寬鬆預料加碼，下周MLF降息機率大增，圖為中國人民銀行。路透
大陸2月金融數據全面滑坡，外界認為寬鬆預料加碼，下周MLF降息機率大增，圖為中國人民銀行。路透

繼1月開門紅創下天量之後，大陸2月金融數據全線走低，其中社融增量1.19兆元，不及預期。分析人士認為，俄烏局勢仍添憂不斷，境內疫情形勢此起彼伏擴散勢頭明顯，而今年兩會和總理記者會提升了穩增長訴求，經濟放緩壓力不減形勢下，預計寬鬆政策加碼發力護航仍難缺席，15日中期借貸便利（MLF）中期利率調降機率因此大增。

大陸央行11日公布，2月新增人民幣貸款增加1.23兆，低於預期，與去年同期相比少增1,258億元；當月末廣義貨幣供應量（M2）年增9.2%，也低於預期。

南京證券固收分析師楊浩指出，無論總量和結構都大幅低於預期，需求嚴重不足；居民長貸和企業長貸與去年同期相比都少了人民幣4,000億以上，加起來近兆元，主要靠企業短期融資撐著。

他並表示，房地產預期還未完全扭轉，實體經濟也不景氣。政府想逐漸擺脫負債依賴，傳統需求端刺激比較保守點，「不知別的地方能不能找補，不然還得去刺激，兩難。市場就在反應降準降息的預期，關鍵看經濟會不會繼續下滑。」

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，2月社融增量低於新增人民幣信貸，代表大多數新的銀行貸款發放給了非銀行金融機構，而非實體經濟，一個原因可能是信貸需求在1月已提前釋放。

他指出，近來對存款準備金率下調和降息的預期再起，但貨幣寬鬆無法解決上述問題，當局需要在結構性政策上做出更多努力，令貸款直達實體經濟。

央行數據並顯示，2月社會融資規模增量為人民幣1.19兆元，比上年同期少5,315億元，遠低於此前22,150億元的路透調查中值。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，金融數據表現不佳，從新增信貸結構看，居民、企業需求疲弱，中長期貸款均按年少增。社融年減超預期，除新增信貸放緩外，也受表外融資收縮拖累，反映實體經濟融資需求疲弱。

他表示，數據不及預期，市場對人行進一步降準、降息預期有所升溫。結合目前境內需求復甦偏弱，經濟面臨的壓力仍較大，人行適度動用利率與存款準備金利率可能性上升。但穩健貨幣政策邊際寬鬆，更倚重結構性政策工具，精準支持。

實體經濟 人民幣

延伸閱讀

陸央行將上繳收益 逾1兆人民幣

提前贖回潮墊高基期 國際板債2月發行檔數金額雙降

俄烏戰爭 IDC：對全球ICT將造成6大影響

俄烏若開戰 星展：黃金可望上看2000美元

相關新聞

美股退市後 滴滴轉戰港股也喊停

曾有陸版Uber稱號，甚至收購Uber中國的大陸叫車龍頭「滴滴出行」，去年6月赴美上市，掛牌才兩天就被大陸以數據安全進行...

罕見！大陸宣布今起放寬人民幣兌盧布匯率波幅至10%

在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯盧布就狂貶。中國外匯交易中心則於10日傍晚公告，為順應市場發展要求，經中國人民銀行（大陸央行）同...

京東吞下德邦 物流業繼續上演「大魚吃小魚」

大陸老牌快運公司德邦股份11日發布公告表示，京東物流將透過收購控股公司的方式，控制德邦股份66.49%的股份，歷時一個多...

2月金融數據全面滑坡 寬鬆預料加碼下周MLF降息機率增

繼1月開門紅創下天量之後，大陸2月金融數據全線走低，其中社融增量1.19兆元，不及預期。分析人士認為，俄烏局勢仍添憂不斷...

自保 人民幣兌盧布匯率 首次波幅擴至10%

由於俄烏局勢，歐美國家對俄羅斯進行金融制裁，導致盧布急貶，中國當局也小心翼翼採取措施自保。中國有關當局今天起，放寬人民幣...

SOHO中國降債 7折賣精華房產 潘石屹：公司遇到困難

中國高檔商業地產開發商SOHO中國董事長潘石屹昨日宣布，將以七折價出售北京、上海核心房源多達3.2萬平方公尺，將全部用於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。