台資火鍋「呷哺呷哺」發盈警 去年業績料虧損近13億元

據香港《明報》報導，由台商賀光啟創辦的大陸連鎖火鍋集團「呷哺呷哺」發盈利警告，預估2021年營收達人民幣61.5億元，年增長13%，但全年將淨虧損人民幣2.75億至2.95億元，而2020年純利潤為人民幣1,149萬元。

集團指出，去年由盈轉虧原因在於，全年關閉約230家餐廳，導致長期資產一次性虧損，以及因為部分餐廳業績下滑而導致計提的減值虧損，合計約人民幣2.2億元；加上去年部份地區餐廳仍受新冠疫情影響，而無法充份營業。

此外，集團表示將持續密切關注市場狀況、檢視餐廳經營情況，計劃今年中整合集團會員系統，以達到引流作用，繼而提升門店經營利潤。為繼續提升品牌影響力及降低費用率，今年新開門店選址將採更審慎態度，預計開店數約156家。

呷哺呷哺創辦人賀光啟去年5月重新擔任公司行政總裁，他當時表示，呷哺呷哺品牌將回歸大眾消費定位，並計劃向二、三線市場持續擴張。據新浪財經報導，賀光啟親自帶隊的新品牌「呷哺X」項目已正式啟動，可望在年底正式亮相。