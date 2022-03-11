支持中小微企業 李克強：減稅降費效果最直接

對於支持大陸中小微企業發展，大陸國務院總理李克強11日在中外記者會上回應稱，從這幾年的實踐來看，減稅降費的效果最直接。

李克強提及去年到東部地區和十幾位企業家交談，他們表達希望官方再推出一些宏觀支持政策幫忙度過企業運行的困難。李克強當時回應，中央政府的政策儲備是有的，但需要集中使用。有三項選擇：一是大規模投資，也許可以得到訂單；二是發放消費券，可能會直接刺激消費；三是給企業減稅降費，穩就業、促投資消費。但這三種選擇只能擇一。

他表示，當時企業幾乎異口同聲地回答選擇第三項。因為這是最直接、最公平、最有效率的。從今年收到的有關報告看，企業普遍把減稅降費作為對政府宏觀政策的第一個期待，「施肥還得要施到根上，根壯才能枝繁葉茂」。

與此同時，李克強說，有人擔心減稅降費已實施幾年，邊際效應否已遞減。他指出，大陸這次實施大規模減稅降費是退稅和減費並舉，規模在人民幣2.5兆元。在2020年經濟受衝擊最嚴重時，便是以如此大的政策規模挺過來。

李克強稱，而且大陸這次進行結構調整，以退稅優先，按照稅制設計，對市場主體類似於先繳後返的稅額，主要希望能一次性把留抵的稅額退給企業，規模在人民幣1.5兆元以上。如果效果好，還會加大力度。

他表示，退稅降費雖是減法，但實質上也是加法。大陸去年新增納稅市場主體交的錢，超過政府當年減稅的錢。自2013年實施增值稅改革，以減稅為導向，累計減了人民幣8.7兆元，當時大陸財政收入大概人民幣11兆元，去年已突破人民幣20兆元，增加近一倍。「所謂水深魚歸、水多魚多，這是涵養稅源，培育壯大市場主體」。

李克強指出，對於受到疫情衝擊最巨的服務業，其中量大面廣的是中小微企業。這些中小微企業底子薄，幫助他們也是在支撐就業。僅1億個體工商戶就帶動了3億左右就業。對這些特殊困難行業，大陸已推出40多項扶持政策，僅退稅這一塊，其中餐飲、旅遊、文化等行業就能享受到人民幣1,800億元。

李克強說，他們不僅需要財政支持，對那些市場前景好的，金融業也要給予無縫續貸。對他們需要階段性減免房租水電費等，有能力的地方也該予以支持。