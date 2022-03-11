港特首選舉因疫延遲 李克強：大陸中央充分理解並支持

香港疫情嚴峻導致特區政府依法決定推遲第六任行政長官選舉，對此，大陸國務院總理李克強11日表示，中央政府每天都在關注香港疫情，針對特區政府換屆推遲則表示充分理解並支持。

李克強在11日舉行的中外記者會中表示，香港新冠疫情形勢嚴峻，特區政府依法決定推遲第六任行政長官選舉，集中精力抗疫，中央政府充分理解和支持。中央政府每天都在關注香港疫情，十分惦念香港市民的生命健康和安全。特區政府要負起抗疫的主體責任，中央政府會全力支持抗疫。

此外，李克強指出，大陸中央政府將全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，特區政府換屆將嚴格依照基本法相關規定進行。

他也希望特區政府團結帶領香港各界人士繼續發展經濟、改善民生，鞏固好、提升好香港國際金融、貿易和航運三大中心地位，保持香港長期繁榮穩定。