罕見！大陸宣布今起放寬人民幣兌盧布匯率波幅至10%

在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯盧布就狂貶。中國外匯交易中心則於10日傍晚公告，為順應市場發展要求，經中國人民銀行（大陸央行）同意，11日起，大陸銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%。

這是大陸首次將人民幣兌單一外幣匯率波動幅度擴大至10%。目前人民幣兌美元的日間波動幅度限制為正負2%，人民幣兌其他非美元貨幣的幅度均為正負5%，此次人民幣兌盧布波動幅度擴大至10%極其特殊。

亦即，11日起，每日銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布的即期交易價可在中國外匯交易中心對外公布的當日人民幣兌俄羅斯盧布中間價上下10%的幅度內浮動。

根據中國外匯交易中心11日9時15分公告，人民幣兑盧布中價為21.3239，較俄烏開戰前2月23日的中間價12.4488，半個月內盧布兌人民幣已重貶逾七成。

中銀證券全球首席經濟學家管濤對上海《第一財經》表示，近期因地緣政治事件造成了盧布匯率劇烈波動，擴大匯率波幅後，有助於吸收波動帶來的衝擊，防止出現套利行為。

管濤說，「現在國際市場上盧布兌美元匯率的波動很大，如果我們不擴大人民幣兌盧布的波幅限制，可能不足以吸收國際市場上俄羅斯盧布兌美元匯率的波動。」

俄烏戰爭加上各國接連制裁俄羅斯，引發盧布狂跌。在西方國家將部分俄國銀行排除在SWIFT國際結算系統之外後，盧布兌美元2月28日更一度急挫近三成。當天俄羅斯央行宣布將基準利率從9.5%大幅上調至20%，儘管盧布曾因此出現短暫反彈，但之後仍屢屢觸及歷史新低。

大陸國際金融問題專家趙慶明指出，無論俄羅斯盧布如何去美元化，盧布匯率兌美元還排第一位，次一點是盧布兌歐元，盧布兌人民幣並非核心匯率，而是套算的結果。因此人民幣兌盧布匯率的波動幅度，必然要根據過往一段時間盧布兌美元或盧布兌歐元的波動幅度來倒推。

趙慶明表示，在當前盧布兌美元、歐元波動幅度如此劇烈的情況下，如果人民幣兌盧布匯率不隨行就市，一定會出現套利空間。此外，中國的金融機構以及與俄羅斯有貿易往來的企業也無法進行正常交易。

《第一財經》指出，中俄貿易使用人民幣結算的規模不斷擴大。2015年中俄貿易近90%是以美元結算，但2020年，美元占比已不到50%，歐元和人民幣占比分別為30%和17％。

中國人民大學國際貨幣研究所副所長塗永紅稱，現在因盧布貶值幅度較大，波動劇烈，參與中俄貿易的企業現階段面臨較大的匯率風險。擴大雙邊貨幣交易波動幅度，實際上也是適應當下金融市場的變化，讓企業能更好地把握未來匯率波動的幅度或走勢，形成合理預期，進而通過使用衍生品等對沖手段，降低匯兌風險。