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力晶旗下公司晶合集成 上海科創板IPO獲准

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
晶合集成在上海科創板過會。（截圖自上海證交所官網）
晶合集成在上海科創板過會。（截圖自上海證交所官網）

上海證券交易所官網10日發布，同意合肥晶合集成電路公司（簡稱晶合集成）在上海科創板過會（審批通過）。晶合集成是台灣力晶科技旗下公司，

本次IPO晶合集成預計募資人民幣95億元（約新台幣409億元），主要用於先進工藝研發項目、收購製造基地廠房及廠務設施，和補充流動資金及償還貸款。

上交所科創板上市委員會公告，晶合集成符合發行條件、上市條件和資訊披露要求。

根據招股書，晶合集成主要從事12吋晶圓代工業務，為客戶提供多種製成節點、不同工藝平台的晶圓代工服務，目前已實現150奈米至90奈米製程節點的12吋晶圓代工平台的量產，正進行55奈米製程節點的12吋晶圓代工平台的客戶產品驗證，所代工的產品被廣泛應用於液晶面板、手機、消費電子等領域。

2020年晶合集成12吋晶圓代工年產能達約26.62萬片。2021年前六個月，12吋晶圓代工產能為20.61萬片。根據Frost&Sullivan的統計，晶合集成已成為大陸收入第三大、12吋晶圓代工產能第三大的純晶圓代工企業（不含外資控股企業），產能與收入僅次於中芯國際與華虹半導體

進入2021年，晶合集成經營業績獲得改善，營收人民幣54.29億元，年增258.97%；淨利潤人民幣17.29億元，在轉虧為盈的同時淨利潤實現大幅增長。

晶合集成表示，受益於行業景氣度的快速提升、產能的穩健擴充以及持續的產品研發和技術創新，同時規模效應的顯現使得營收增速高於營業成本，2021年度綜合毛利率由負轉正，達到45.13%，盈利能力顯著增強。

去年以來，大陸半導體IPO數量顯著增長，一批產業鏈企業紛紛衝刺上市。進入2022年這一現象越來越顯著。除晶合集成外，今年3月就有國博電子、晶華微等半導體企業IPO過會；同時，唯捷創芯、拓荊科技、長光華芯、安達智慧等半導體企業科創板IPO獲註冊生效。

晶合集成位在安徽合肥總部。晶合集成官網
晶合集成位在安徽合肥總部。晶合集成官網

半導體 IPO 人民幣

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