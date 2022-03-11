汽車智能化 數據安全競爭分水嶺

最新研究報告顯示，隨著智能網聯技術的發展，汽車智能化正在加速「進化」，成為繼手機之後的又一「移動智能終端」。數據安全將成為車企智能化競爭新「分水嶺」。

中新社報導，J.D. Power（君迪）9日發布的「2022中國消費者智能網聯汽車數據安全和個人隱私意識與顧慮調查」報告稱，與汽車智能化相伴的，是汽車每天產生的海量用戶數據。當下，越來越多的企業在後台收集並使用這些數據，以進行產品的改良和體驗的優化等。而隨著大量的數據被收集、共享和使用，這也對個人隱私帶來某種潛在的風險。 調查報告顯示，綜合來看，高度介意個人敏感信息被智能網聯汽車收集、使用和共享的受訪者比率高達77.4%。其中，智能汽車用戶對個人信息、車內攝像頭拍攝畫面信息、個人生物特徵數據和地理位置及路線信息最為敏感。

而當被問及「在什麼情況下你可能願意考慮共享個人敏感信息」時，大部分的用戶選擇了與行車安全和路線規劃相關的場景。其中排名前五的場景為：為了及時獲得碰撞提醒和緊急救援，保證行車安全（73.7%）；為了避開擁堵道路，精準規劃行車路線（53.5%）；為了查明車輛故障（41.7%）；為了調查事故原因（38.1%）；為了查詢附近商店、加油站/充電站、停車場等信息（36.8%）。

根據相關機構預測，2020年中國智能網聯汽車滲透率為15%左右，而2025年其市場滲透率有望超過75%，高於全球市場平均水平。在未來幾年時間裡，中國的智能網聯新車市場將迎來井噴。

調查報告發現，超過九成（94.6%）受訪消費者會有傾向性地選擇注重數據安全和保護個人敏感信息的汽車品牌。其中，54.6%的消費者表示「一定會」購買數據安全保障強的汽車品牌。

報告指出，隨著對智能網聯汽車關注度的提升，數據安全成為影響消費者購車決策的重要因子，並成為車企智能化競爭的「分水嶺」。