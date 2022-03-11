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陸法拍房翻倍 專家警示金融風險

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據阿里法拍平台的數據，中國法拍房市場正在翻倍。從2017年至2021年，大陸全國每年掛拍的住宅用房數量由18.6萬套增加至34萬套，幾乎成倍增長。截至目前，全國法拍房的拍賣總量已超過170萬套。

中國新聞周刊最新一期報導，對於法拍房短期內增多的現象，大陸全國房地產經理人聯盟理事、廣州房地產研究者鄧浩志表示，疫情後有企業出現經營困難，需要出讓不動產或因違約導致抵押物被查封、拍賣可能是主要原因。

原蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍曾撰文稱，相較美國等國家實行非追索權住房抵押貸款，中國實行的住房抵押貸款合同是有追索權抵押貸款，即當住房的市場價值低於貸款餘額時，購房人如果放棄房產，債權人金融機構拍賣房產清償債務後的不足部分，仍可通過法律途徑進行追索。

斷供和法拍現象增多，提示的金融風險不能忽視。2007年美國爆發的次貸危機警鐘仍在。 　　

據國家金融與發展實驗室房地產金融研究中心主任蔡真等撰寫的「中國住房金融發展報告（2021）」，中國房地產相關貸款占銀行業貸款的39％，還有大量債券、股本、信託等資金進入房地產行業，房地產是現階段我國金融風險方面最大的「灰犀牛」。

 這份「報告」顯示，2020年，北京、上海、深圳、廣州的平均新增住房貸款價值比分別為46.61％、18.11％、59.59％和51.73％，均處於合理水平。其他城市也大多處於合理區間。另一方面，中國一直實施審慎的房地產信貸政策，與其他高槓桿率國家相比，對住房抵押貸款的最低首付比要求較為嚴格，首付比率不能低於20％。受益較高的首付比率、較低的LTV，中國個人住房貸款整體風險可控。 　　國家金融與發展實驗室國家資產負債表研究中心秘書長劉磊表示，中國房地產按揭貸款是最安全的貸款，但也最有系統性的風險。美國當時的危機為銀行監管提供了很多經驗，尤其是宏觀審慎管理，目前央行也極為重視宏觀審慎，有利於避免危機。

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