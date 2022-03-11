39項重磅措施 助推虹橋國際樞紐

上海海關9日表示，在虹橋國際開放樞紐啟動建設一周年之際，該海關推出39項重磅措施，全力助推虹橋國際開放樞紐建設成為聯通國內國際市場的「彩虹橋」。這些新措施包括「優化進博會展品變商品流程」、「落實維修航材進口減免稅」、「支持中歐班列常態化運行」等。

中新社報導，上海海關關長高融昆表示：「虹橋國際開放樞紐身處長三角核心腹地，立足中國最大的綜合交通樞紐和最密集的集疏運交通網絡，承載世界首個以進口為主題的博覽會進博會，擁有國內發展活力最強的產業集群之一，無論從外貿、產業還是經濟發展角度，都是實現長三角更高水平協同開放的關鍵」。

支持進博會越辦越好是海關推動虹橋國際開放樞紐建設的「重頭戲」。高融昆稱：「推動更多展品變商品將有力推動更多參展商變貿易商，是釋放進博會溢出效應、強化虹橋國際開放樞紐平台效應的標識性成果」。

臨空產業是虹橋國際開放樞紐的重點產業，此次39項措施中，除推動落實民用航空維修用航空器材進口減免稅政策外，還提出積極推動臨空經濟產業發展、支持企業依託海關特殊監管區域發展進口飛機整機融資租賃和保稅維修等業務，進一步助推虹橋國際開放樞紐區域航空服務業發展。

去年9月中歐班列「上海號」從虹橋國際開放樞紐首發，截至今年3月，已有14列中歐班列往返於上海和漢堡，累計運輸集裝箱1356標箱，總貨值約4億元人民幣。持續優化監管作業流程、提升中歐班列服務保障水平，也成為此輪新措施之一。 海關統計，2021年虹橋國際開放樞紐包括的上海長寧、嘉定、閔行、松江、金山5個區外貿進出口約9000億元人民幣，占上海全市近四分之一。其中，進口同比增長18.3%，高於上海全市進口平均增速0.7個百分點。