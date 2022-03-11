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廣西貴港 助力西江物流粵港澳

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區交通運輸廳9日公布，位於西江航運幹線中游的貴港港將於2035年打造成專業化、規模化、集約化、現代化水平的一流港口，助西江黃金水道高效、便捷地聯接粵港澳，成通江達海的物流大通道。

中新社報導，廣西西江是珠江水系重要組成部分，西接雲貴、貫穿廣西、東接粵港澳，是中國內河水運規劃「兩橫一縱兩網」主骨架中的「一橫」，其航運貨源主要來自廣西、廣東、雲南、貴州、湖南等省區。

貴港港是中國內河主要港口和對外開放一類口岸，也是大西南地區東向出海最便捷的通道，以及粵港澳大灣區、中國—東盟自由貿易區物流通道的重要樞紐。2020年、2021年該港貨物吞吐量連續兩年突破1億噸，成珠江水系首個內河億噸大港。

近年來，隨著沿江產業集聚發展，西江各港口貨物吞吐量大幅提高，為加速打造聯接粵港澳西江水上高速通道，日前中國交通運輸部和廣西壯族自治區人民政府聯合批復「貴港港總體規劃（2035年）」。

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