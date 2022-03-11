廣東農業 今年114個主導品種
廣東省農業農村廳9日舉行新聞發布會，正式發布2022年廣東省農業114個主導品種和165項主推技術。自2005年開始，廣東已連續18年發布農業主導品種和主推技術。
中新社報導，截至2021年廣東省農業科技進步貢獻率達到71.3%，水稻等主要農作物良種覆蓋率98%以上，主推技術到位率98.5%，各項指標均居全國前列。
廣東省農業農村廳副廳長黃斌民表示，今年發布的農業主導品種和主推技術，都是經生產實踐檢驗、能增產增收、可複製可推廣的優質高效品種和先進適用技術。他指出，今年主導品種中，水稻、薯類等糧食作物品種有31個，占總數的27%，含優質絲苗米品種「19香」，其品質可媲美泰國香米，畝產大幅提高，市場價位可觀；主推技術中，與水稻、薯類等作物相關的技術有27項，占總數的16%，其中水稻相關施肥技術入選了全國主推技術。
據介紹，2021年，廣東省糧食播種面積3320萬畝、總產量1280萬噸，實現面積、單產、總量「三增長」，主導品種、主推技術發揮了重要的支撐保障作用。接下來，廣東省農業農村廳將依託全省各級農技推廣機構，充分發揮農技推廣服務驛站作用，用好廣東精勤農民網絡培訓學院、農技服務「輕騎兵」、首席專家談農技等平台，引導農民科學選用優良品種和先進適用技術。
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