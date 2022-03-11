陸房產寒冬 貝殼找房去年淨利少6成
大陸樓市寒冬期未過，房產交易中間商也受波及。大陸房產中介巨頭「貝殼找房」10日發布2021年第4季和全年財報顯示，2021年第4季，貝殼總交易額（GTV）為人民幣7324億元，年減34.6%；2021年財年實現營收人民幣808億元，年增14.6%，但調整後淨盈利人民幣22.9億元，較前一年同期的人民幣57.2億元下滑近六成。
據財報顯示，貝殼找房去年第4季營收人民幣178億元，年減21.5%；淨虧損人民幣9.33億元，調整後的淨利潤為人民幣4,200萬元。
此外，從該財報也可直接感受到大陸樓市銷售下行。去年第4季，貝殼現房交易規模為人民幣3,546億元，年減39.4%；在存量房交易業務上營收人民幣60億元，前一年同期為人民幣92億元；新房交易服務方面，貝殼實現營收人民幣113億元，去年同期為129億元。
針對去年業績，貝殼董事長兼CEO彭永東表示，2021年公司面對的內外部環境發生變化，長期來看，市場會回歸中樞；短期而言，市場也會逐漸修復。貝殼對居住行業的底層邏輯判斷未變，即靠數位化、品質服務穿越周期。
去年底，貝殼發布「一體兩翼」戰略，「一體」即傳統的二手和新房交易服務賽道，「兩翼」即整裝大家居事業群、普惠居住事業群。2022年將強化家裝家居的底層能力。不過，貝殼的新興業務營收占比仍小，去年第4季僅約人民幣5億元。
對於今年的業績展望，貝殼找房預計今年第1季營業收入將在人民幣115億元至125億元之間，年減39.6%至44.4%。
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