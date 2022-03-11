深圳RCEP出口貨值 2個月3.54億元

深圳海關9日發布消息稱，隨著「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）今年1月1日起實施，據統計，至2月28日，深圳海關共為轄區企業簽發RCEP原產地證書1644份，出口貨值3.54億元（人民幣，下同），涉及箱包、塑膠產品、女式服裝等產品。關區進口RCEP協定項下貨物55票，享惠進口貨值為7242.47萬元，稅款減讓365.26萬元。

中新社報導，同時，深圳海關還審核認定RCEP項下經核准出口商9家，經核准出口企業可通過自主簽發原產地聲明，在進口方享受到關稅優惠待遇。

經高級認證以生產塑膠製品的為主的深圳市通產麗星科技集團有限公司負責人陳壽說：「按照日本對中國的RCEP關稅減讓安排，我們出口日本的貨物塑膠軟管最終將實現零關稅，目前進口商在RCEP生效第一年可以享受到0.4%的關稅減免，為我們進一步拓展日本市場奠定基礎」。陳壽稱，公司已經申請經核准出口商資格，自主出具原產地聲明將更加便捷。

RCEP實施以來，深圳海關對轄區企業進行調研，獲知企業需求，開展線上RCEP專題培訓，建立健全RCEP專項聯絡機制，指導關區高級認證企業申請經核准出口商認定資格，幫助企業最大程度享受政策紅利，搶抓發展機遇。