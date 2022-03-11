福建惠台措施 張志軍：穩步落實

全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍10日在北京表示，福建積極制定惠台利民政策配套措施，出台了探索海峽兩岸融合發展新路的一系列先行先試政策舉措，有關政策措施正在穩步推進落實中。

中新社報導，面對新冠肺炎疫情的不利影響，閩台融合仍持續取得新進展。2021年，閩台貿易額逆勢增長26.2%，首次突破千億元人民幣；新增台資企業1495家，同比增長21.2%。

張志軍說，福建與台灣地緣相近、人緣相親，多年來形成經貿合作不斷擴大、產業合作持續深化、社會交往漸趨頻密、鄉情親情日益增進的良好態勢。台胞在閩享受同等待遇相關政策全面、持續推進，閩台各領域交流合作不斷深化。

2021年3月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在福建考察時強調，福建要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，「突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。今年1月在北京舉行的2022年對台工作會議提出，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區。

張志軍說，通過不懈努力，福建一定能充分發揮在兩岸交流合作、融合發展中獨特優勢，先行先試，不斷探索兩岸融合發展新路，打造台胞台企登陸的第一家園。