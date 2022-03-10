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路透：大陸禁止經紀商在香港推廣SPAC交易

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證券監管機構禁止大陸經紀商在香港推廣SPAC交易。（圖／取自新浪網）
大陸證券監管機構禁止大陸經紀商在香港推廣SPAC交易。（圖／取自新浪網）

三名知情人士表示，大陸的證券監管機構已經禁止其監管的大陸國內投資銀行香港擔任空白支票公司的發起人，也就是禁止大陸經紀商在香港推廣SPAC交易，切斷了一項潛在有利可圖的業務。

路透報導，消息人士指出，中國證券監督管理委員會已經決定採取這個步驟，並在今年早些時候通知了大陸投資銀行，原因是對這些工具的相關風險感到擔憂。

消息人士說，雖然禁止推廣這類交易，但根據香港關於特殊目的收購公司（SPAC）上市的新規則，投資銀行將獲准擔任此類交易的顧問。

中國大陸即將公布關於當地公司境外融資的更嚴格最終規定，作為規定的一部分，大陸監管機構也在尋求對投資銀行進行額外監督。

另一名消息人士提到，大陸券商一直在遊說大陸證監會調整規定，也允許他們擔任發起人。

投資銀行 香港

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