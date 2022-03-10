大陸擴大人民幣兌盧布浮動幅度至10%

中國外滙交易中心10日在官網公布，自11日起，銀行間外滙市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%。

外滙交易中心表示，是為順應市場發展要求，經中國人民銀行同意，決定擴大銀行間外滙市場人民幣兌俄羅斯盧布滙率浮動幅度。每日銀行間外滙市場人民幣兌俄羅斯盧布的即期交易價，可在中國外滙交易中心對外公佈的當日人民幣兌俄羅斯盧布中間價上下10%的幅度內浮動。

路透報導，前外管局國際收支司司長管濤認為，這是由於近期國際市場盧布兌美元匯率波動加深，而境內市場人民幣兌非美貨幣5%的波幅不足以吸收週邊市場影響，擴大波幅後能夠較好反應國際外匯市場的變化。

一中資行交易員表示，人民幣兌換盧布價格主要取決於美元兌盧布和人民幣的變動，近期盧布大幅波動，所以要擴大交易區間。

過去兩周，盧布兌美元下跌約45%，盧布兌人民幣也跌近40%。