恒大汽車成立新公司　跨足網路叫車

跨國品牌「星巴克」在大陸曾作為高端「咖啡」代名詞，但近幾年光環似乎逐漸褪去，甚至作為關鍵字出現在大陸社交平台與新聞上時負面新聞居多，因此有很多聲音認為星巴克在大陸「混不下去了」。細究星巴克的在大陸市場的興衰或許與其未能準確掌握大陸市場變化所致。

2022-03-10 18:36