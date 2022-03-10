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恒大汽車成立新公司 跨足網路叫車
力拚新款恒馳汽車量產的恒大汽車，近日成立「恒馳新能源汽車銷售有限公司」，業務範圍包括新能源汽車換電設施銷售、網路預約出租汽車等，該公司由恒大汽車100%控股。
天眼查登記資訊顯示，恒馳新能源汽車銷售有限公司法定代表人為唐琳，註冊資本人民幣1億元，經營內容包括新能源汽車換電設施銷售、充電樁銷售、電動汽車充電基礎設施運營、網路預約出租汽車經營服務等。
同時，股權穿透訊息顯示，該公司由恒大新能源汽車投資控股集團有限公司100%控股。
上個月，大陸工信部發表的汽車新產品公示清單中，才有恒大汽車生產的恒馳5位列其中，代表距離上市更近一步。
今年春節前，恒大汽車才展開了一輪大規模招聘，包括衝壓、車身塗裝、製造質量、數位智能、物流生產等職位；去年10月，恒大董事局主席許家印宣布，集團10年內實現由房地產業，向新能源汽車產業的轉型計畫。
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