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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

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陸放寬人民幣兌盧布匯率浮動幅度由5%至10%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯貨幣盧布。 美聯社
俄羅斯貨幣盧布。 美聯社

由於俄烏局勢，歐美國家對俄羅斯進行金融制裁，導致盧布急貶，匯率波動幅度大。對此，中國外匯交易中心於10日發布公告稱，為順應市場發展要求，經中國人民銀行同意，中國外匯交易中心決定擴大銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布匯率浮動幅度。

該公告顯示，自11日起，銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%，即每日銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布的即期交易價可在中國外匯交易中心對外公佈的當日人民幣兌俄羅斯盧布中間價上下10%的幅度內浮動。

此前，因俄羅斯央行遭到歐美國家制裁，導致盧布大幅貶值，而人民幣兌盧布近日也頻觸及歷史新高，今年以來漲幅最高達50%。截至17時51分，人民幣兌盧布為18.83元。

俄羅斯 外匯 人民幣

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