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俄烏局勢引能源危機 陸中石化：有能力確保油品供應

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
面對當前能源危機，大陸中石化稱，有能力、有信心確保油品供應。路透
面對當前能源危機，大陸中石化稱，有能力、有信心確保油品供應。路透

俄烏局勢升溫，加上西方國家制裁俄羅斯能源輸出，使得全球能源市場大亂。但大陸最大煉油商「中石化」總裁馬永生近日接受中新社採訪時表示，中石化上中下游產業鏈完備，當前旗下煉廠運行平穩，加工負荷和成品油產量保持較高水平，有能力、有決心確保油品供應。

馬永生指出，能源領域迎來能源安全、產業變革與綠色轉型等三項大考。綜合今年市場情況，不論市場如何變化，中石化都將能端牢飯碗，堅決扛穩扛好「保障國家能源安全」核心職責，有能力、有決心確保油品供應。

馬永生稱，中國石化上中下游產業鏈完備，一體化應對能力較強，當前旗下煉廠運行平穩，加工負荷和成品油產量保持較高水平。同時，煉銷企業成品油庫存保持合理偏高水平，庫存抗風險能力較強。

他表示，在經歷2021年的特殊保供時期後，中石化在資源統籌、調運組織、現場管理等各方面積累了豐富的市場保供經驗，產業鏈韌性持續增強，與鐵路、管網部門形成了良好合作關係，應對市場突發事件能力進一步提升。

此外，馬永生還提到，中石化將力爭到2025年，公司新能源供應能力達到千萬噸標煤，多能互補的能源供應體系初具規模。

俄烏局勢加深全球對能源供應的憂慮，路透近期援引知情人士消息，大陸官方已要求國有煉油企業考慮在4月暫停出口汽油與柴油。

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