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大陸國產特斯拉又漲價！高配Model 3和Y均漲逾4萬元

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為特斯拉在去年11月舉行的第四屆中國國際進口博覽會上的展台。新華社
圖為特斯拉在去年11月舉行的第四屆中國國際進口博覽會上的展台。新華社

受制缺晶片、原材料價格高居不下等問題，大陸特斯拉再度漲價。特斯拉中國官網10日顯示，Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版價格均上調人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）。交車時間也更新為16到20周，多延長四周。

根據大陸特斯拉官網資訊，Model 3高性能版的價格已調升至人民幣34.99萬元起，Model Y長續航、高性能版的價格分別為人民幣35.79萬元和39.79萬元。

除漲價外，交車時間也拉長。自2021年以來，大陸國產Model 3已有6次調價，上一次漲價在2021年12月31日。

此外，特斯拉的美國官網也宣布漲價。Model Y長續航版售價上調1,000美元至5萬9,990美元，Model Y高性能版售價上調1,000美元至6萬4,990美元。

由於車用晶片持續供不應求，特斯拉執行長馬斯克年初曾表示，今年不打算推出任何新車型，將把目標專注在提高汽車產量及交付情況。

分析認為，俄烏戰事使得原材料價格飆升，電動車重要材料的鎳價已飆漲至11年高位，鋰價自去年底以來也上漲1倍多，這對電動車廠都已造成不小的壓力。

特斯拉 漲價 人民幣

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